Maltempo Piemonte, temporali nell’alessandrino: salta il concerto di Branduardi 

Il Maltempo, ampiamente annunciato nelle scorse ore su tutto il Piemonte, e’ arrivato anche in provincia di Alessandria. Temporali hanno interessato il capoluogo, la frazione di Spinetta Marengo e la zona di Bosco Marengo e Frugarolo. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, in prevalenza per allagamenti. Rinviati anche alcuni appuntamenti in programma stasera. Tra questi il concerto ‘Lirica sotto le Stelle’ dell’Orchestra Classica Alessandrina in programma in Cittadella alle 21,30 e quello di Angelo Branduardi a Ricaldone, nell’Acquese, nell’ambito della rassegna ‘L’Isola in Collina’ dedicata a Luigi Tenco. Entrambi saranno riproposti in data da destinarsi.