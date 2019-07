In relazione ai fenomeni di maltempo che hanno interessato il nostro Paese negli scorsi giorni, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è al lavoro con le autorità locali di protezione civile delle regioni più colpite, per completare le verifiche sui danni causati ed agevolare, quindi, le richieste e l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza per le zone interessate.