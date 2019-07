Maltempo, Provincia di Bolzano: 150mila euro per lavori urgenti a Pineta di Laives

Nella serata di ieri, a causa dei forti temporali, uno smottamento di 15.000 metri cubi di materiale ha interessato l’abitato di Pineta di Laives. “Il peggio – spiega Peter Egger, direttore dell’Ufficio sistemazione bacini montani sud – è stato evitato grazie alla presenza di due bacini di contenimento: uno sopra Pineta e uno lungo il corso del Rio Dolce. In caso contrario vi sarebbero potuti essere danni nella zona residenziale.” “Ancora una volta – aggiunge il direttore della Protezione civile provinciale, Rudolf Pollinger – abbiamo avuto la dimostrazione di quanto importanti siano le opere di protezione per mettere il territorio al riparo dai rischi naturali.”

Già nella notte di ieri i tenici della Protezione civile, coadiuvati dai vigili del fuoco volontari, sono intervenuti con l’aiuto di due escavatori per sgomberare la zona dai detriti, ma i lavori proseguiranno nei prossimi giorni. Per gli interventi, che vista la situazione sono considerati di massima urgenza, è prevista una spesa di 150.000 euro. Saranno in funzione dai 3 ai 4 escavatori, che provvederanno a liberare i due bacini di contenimento dal materiale, il quale verrà temporaneamente depositato a lato in attesa che si asciughi e possa essere trasportato. Inoltre, per raggiungere più facilmente il bacino di contenimento situato nella parte alta del Rio Dolce, sarà necessario aprire un percorso nel bosco per consentire l’accesso di uomini e mezzi. L’intervento dovrebbe concludersi nel giro di poche settimane.