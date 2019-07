Maltempo Puglia: 6 grandinate e una gelata in 7 mesi

Quest’anno in Puglia si sono verificate 6 grandinate e una grande gelata (nei primi giorni di gennaio): lo rende noto Cia Agricoltori Italiani, che parla di una regione colpita dalla tropicalizzazione e dal crescente rischio desertificazione. A periodi di grande siccità, si alternano brevissime e devastanti “stagioni delle piogge” che non fanno altro che peggiorare i problemi relativi al dissesto idrogeologico, che, tra l’altro, mettono a repentaglio i cicli produttivi di un’intera annata.

Lo scorso 14 aprile, ricorda Cia, i chicchi di ghiaccio si sono abbattuti nelle province di Lecce e Taranto; dal 12 al 14 maggio in quelle di Bari e di Taranto, con danni enormi soprattutto alle ciliegie; il 2 giugno nuove grandinate hanno colpito le province di Foggia (Alto Tavoliere), Lecce e Taranto, mentre il 18 giugno la zona dei Monti Dauni Meridionali. L’ultimo episodio risale al 4 luglio, sottolinea Cia, con pioggia torrenziale e grandinate nelle provincie di Foggia e Taranto.