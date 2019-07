E’ stato recuperato a circa 400 metri dalla costa il cadavere del 19enne Matteo Ubaldi, il turista di Spoleto in vacanza in Salento con la famiglia che da ieri era disperso in mare. Nonostante le condizioni proibitive del mare, il giovane stava facendo il bagno con i suoi due fratelli, soccorsi e portati in salvo dai bagnini) . Il corpo è stato recuperato nei pressi del lido ‘Le Dune’ di Porto Cesareo, grazie alla collaborazione tra il personale dello stabilimento balneare e la Guardia Costiera.