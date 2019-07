Allagamenti e alberi caduti, danni e disagi alla viabilità a Roma a causa dell’ondata di maltempo che da questa notte sta interessando la Capitale: chiuso il sottopasso all’altezza della Stazione Tiburtina sulla Tangenziale Est vecchio tracciato. Chiusa via Mattia Battistini fra Via Lucio II e Via Ennio Bonifazi. A via Flaminia si è aperta una voragine, all’altezza di piazzale di Ponte Milvio, che ha portato alla chiusura del tratto stradale.