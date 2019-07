Maltempo Roma, Ama: “Oltre 50 interventi straordinari nelle ultime 24 ore”

“A seguito dell’intensa ondata di maltempo che ha interessato la Capitale, Ama, su richiesta della Centrale operativa comunale (Coc) e in collaborazione con la Protezione civile e la Polizia di Roma Capitale, ha effettuato solo ieri oltre 50 interventi straordinari mirati per la rimozione dei detriti dal manto stradale“. Lo comunica in una nota Ama. “Le forti precipitazioni – spiega – unite alle raffiche di vento hanno causato in vari quadranti cittadini anche il rovesciamento di alcuni cassonetti. Squadre addette sono quindi intervenute e stanno tuttora intervenendo per riposizionare i contenitori e rimuovere i rifiuti fuoriusciti pulendo le postazioni. Fra i mezzi impiegati, anche le spazzatrici con agevolatore idraulico particolarmente indicate per la rimozione dei detriti da cigli e bordi stradali. Proseguono anche oggi, ove necessario, interventi con attività di rifinitura”.

“In particolare, nelle ultime 24 ore – prosegue la nota di Ama – sono stati effettuati interventi mirati in centro storico (Spagna, Navona, Trevi, Veneto), Prati (via Crescenzio, via dei Gracchi, via Germanico, viale Giulio Cesare), Termini (I municipio), via della Moschea, via dei Campi Sportivi e piazza Volsinio (II municipio), via della Cecchina, via Val Melaina, viale Jonio all’angolo Bandello, via Ugo Ojetti all’altezza di piazza Primoli, via Fracchia, via di Settebagni e via Pantelleria (III municipio), via Nomentana 871 (IV municipio), via Sansoni altezza civico 122 (V municipio), via Casilina all’altezza della Borghesiana e via Russolo (VI municipio), via Giustiniano Imperatore – sottopasso Metro B -, via dell’Almone, via Appia Pignatelli, via Appia Antica, via di San Sebastiano (VIII municipio), tratto comunale della Pontina, via Silone, via Marinetti (IX municipio), circonvallazione Gianicolense – da largo Dunant a largo Ravizza-, via dei Colli Portuensi – da largo Morelli a via Ronzoni – (XII municipio), via Cornelia e via Gregorio VII (XIII municipio), via Battistini, via Bonifazi, via Gregorio XIII, piazza della Palmarola, via Gandin, via Borromeo, via Cardinal Massimi, via Valle dei Fontanili, via di Torresina, via Trionfale (angolo via Di Mattei e angolo Casal del Marmo), via Casal del Marmo, via Cesare Lombroso all’angolo con via Verga (XIV municipio),via Cassia nel tratto dalla Giustiniana fino a Cesano, via Galline Bianche, via Frassineto e alcune strade di Labaro (XV municipio)“.