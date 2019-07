Maltempo in Salento: 18enne disperso in mare

E’ disperso in mare dalla serata di ieri un turista di Spoleto in vacanza con la famiglia a Porto Cesareo, in Salento. La mareggiata provocata dal forte vento di scirocco ha messo in difficoltà il 18enne che si era tuffato insieme al padre e al fratello di 8 anni: questi ultimi sono stati tratti in salvo dai soccorritori, ma il ragazzo, nonostante le ricerche protrattesi fino al calare del buio, non è stato trovato. Si teme che le forti correnti lo abbiano trascinato al largo.

Le ricerche, alle quali partecipano unità della Guardia costiera di Gallipoli e il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Brindisi, sono riprese stamattina. Sul posto anche i carabinieri.