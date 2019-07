Maltempo, il sindaco di Taranto: “Vicini ai familiari dell’operaio disperso, abbandonata ogni speranza”

“L’Amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia ed ai colleghi del giovane Cosimo Massaro. Siamo sgomenti per un incidente che ha replicato esattamente la tragedia di alcuni anni fa, segno che qualcosa su quel pontile non funziona a dovere, segno che ancora tanto si deve fare all’interno delle aree dello stabilimento siderurgico per tutelare la vita umana“: lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, riguardo all’incidente sul lavoro verificatosi ieri durante il temporale. Una gru è caduta trascinandosi la cabina all’interno della quale il dipendente dell’azienda stava lavorando. “Non c’è ancora nessuna ufficialità, ma abbiamo purtroppo abbandonato ogni speranza nella serata di ieri“. “Si rispetti oggi il dolore di una intera comunità, nessuno violi e strumentalizzi un momento così drammatico. Taranto è stanca di soffrire e di essere usata, la terra ionica tutta merita risposte e attenzione, a cominciare proprio dai luoghi di lavoro”.