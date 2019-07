Maltempo sulle Alpi, il Parco naturale Adamello Brenta riapre i tre sentieri della Vallesinella

Sabato 13 luglio il Parco naturale Adamello Brenta riaprira’ tre sentieri in Vallesinella, nel comune di Tre Ville sul territorio delle Regole di Spinale e Manez, dopo importanti lavori di ripristino. Si tratta del sentiero dell’orso (C52) e del sentiero Paoli (C53) che avevano subito forti danni dal passaggio di Vaia ed erano stati quindi chiusi a ottobre, e del sentiero delle cascate alte (C54) che e’ stato oggetto di manutenzione straordinaria programmata per circa due mesi. Questi sentieri sono dei punti di riferimento per il turismo dell’alta Rendena e la loro chiusura aveva destato qualche preoccupazione tra gli operatori turistici, ma i lavori sono stati accelerati al massimo proprio per scongiurare disagi durante il boom della stagione. Il sentiero dell’Orso parte dalla localita’ Palu’ di Campiglio e porta in un’ora abbondante a Malga Vallesinella Alta, rimanendo nel bosco a monte della strada. Il Sentiero Paoli parte dal Rifugio Vallesinella e si ricongiunge al sentiero Orso. Il sentiero delle cascate alte, invece, attraversa le sorgenti carsiche della Sarca che si raggiungono in circa 20 minuti dal rifugio e porta anch’esso a Malga Vallesinella Alta. Il sentiero era stato completamente rifatto nel 1996 e, attraverso una serie di passerelle, risale le cascate da cui e’ possibile osservare da vicino il percorso dell’acqua.