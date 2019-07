Maltempo Taranto, il collega dell’operaio disperso: “La cabina si è bloccata”

Simeone Piergianni, gruista di ArcelorMittal, ha commentato quanto avvenuto ieri sera a Taranto, dove il vento ha fatto crollare una gru e provocato il cedimento di altre due vicine. E’ stato travolto un operaio, precipitato in mare e tuttora disperso. “Abbiamo fatto l’impossibile e l’immaginabile per salvare le persone sulle macchine“, ha raccontato. “Gli altri sono stati avvisati, sono andati sulla passerella dove c’è la scala, sono scesi, e si sono salvati tutti. Lui ha avuto l’anomalia, che la maledetta cabina si è bloccata. E ripeteva sempre via radio che la cabina era bloccata. Se la cabina non cammina, c’è la scaletta di emergenza che lui ha fatto, però a quanto pare ha ceduto tutta la struttura“.