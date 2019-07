Maltempo Taranto, proseguono le ricerche dell’operaio disperso in mare: i rottami e una gru pericolante ostacolano le operazioni

Proseguono, sempre con circospezione e prudenza viste le condizioni meteorologiche (in questo momento sta anche piovendo) e le difficoltà operative, le attività di ricerca dell’operaio di 40 anni disperso da mercoledì nelle acque antistanti il quarto sporgente del porto commerciale di Taranto, gestito dall’azienda siderurgica Arcelor Mittal, ex Ilva. Anche oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi ma non hanno potuto raggiungere la cabina della gru precipitata in mare durante la tromba d’aria dell’altro ieri. Le ricerche sono coordinate dalla Capitaneria di porto di Taranto. Le operazioni sono rese difficoltose per la presenza di una seconda gru pericolante e la presenza di rottami in acqua. Ormai sembrano non esserci più speranze di trovare vivo Cosimo Mimmo Massaro, l’operaio che era nella cabina.