Maltempo, tempesta Vaia: la protezione civile approvvigionerà i rifugi alpini

La Protezione civile regionale e’ pronta a mettere a disposizione la propria organizzazione per approvvigionare i rifugi alpini difficili da raggiungere attraverso i sentieri dissestatisi a causa della tempesta Vaia che si e’ abbattuta sul Friuli Venezia Giulia lo scorso ottobre. Lo ha assicurato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, incontrando quest’oggi a Udine, insieme al direttore regionale della Protezione Civile Amedeo Aristei, il presidente del Club alpino italiano del Fvg Silverio Giurgevich e il presidente della commissione Giulia carnica sentieri, rifugi e opere alpine, Piergiorgio Tami. “Alcune delle strade di collegamento con i rifugi alpini – ha detto Riccardi – sono ancora impraticabili e non utilizzabili a seguito dell’ondata di Maltempo che, ad ottobre dello scorso anno, si e’ abbattuto sulla nostra regione”.

“In attesa di ripristinare i sentieri, la Protezione civile si mette a disposizione per portare in quota, con il proprio elicottero, viveri e materiale che permettano a questi punti di ritrovo di poter svolgere al meglio il proprio compito”. Il vicegovernatore – riferisce in una nota la Regione – ha chiesto ai rappresentanti del Cai di compiere una ricognizione generale delle strutture che in questo momento soffrono delle maggiori difficolta’ e di compiere un’ulteriore mappatura delle strutture esistenti che necessitano di alcuni servizi primari, quali ad esempio acqua ed energia elettrica, per valutare se vi sia la fattibilita’ nel compiere i relativi interventi.