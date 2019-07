Maltempo, temporali e forti grandinate causano rallentamenti sull’A4

Traffico molto sostenuto durante tutta la giornata sulla rete di Autovie Venete in questo secondo weekend di luglio. Le code più lunghe, fino a 6 chilometri, si sono registrate sulla A23 in direzione nodo di Palmanova, code a tratti, non ferme, caratterizzate da una forte presenza di veicoli con targa straniera. Moltissimi i caravan e le roulottes provenienti dai paesi del Centro ed Est Europa. Nel primo pomeriggio sono stati i forti temporali e le grandinate a causare rallentamenti a macchia di leopardo. Alle 17 e 30 si registravano ancora rallentamenti per maltempo fra Latisana e San Donà di Piave in entrambe le direzioni, rallentamenti per traffico alla barriera di Trieste Lisert in uscita e, sempre in uscita al casello di San Donà di Piave.