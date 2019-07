Maltempo, violenti temporali in Lombardia: nubifragi e grandine tra Bergamo e Monza [VIDEO]

Violenti temporali si stanno abbattendo in Lombardia in questa nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud con grandine, nubifragi, forte vento e tornado. Temporali di forte intensità si stanno verificando tra Monza e Bergamo, scaricando grandi quantità di pioggia, grandinate e provocando un clamoroso calo delle temperature fino a +17°C in pieno giorno. Segnaliamo 71mm ad Almè, 68mm a Garlate, 61mm a Presolana M. Pora, 57mm a Galbiate, 56mm a Perledo e Fiobbio di Albino, 44mm a Barzago e Bevera di Sirtori, 41mm a Selvino, 40mm a Pieve di Lumezzane, San Pellegrino Terme e Seriate.

Nel pomeriggio, in provincia di Bergamo, un fulmine ha scatenato un incendio sul monte Scanapà, sopra Castione della Presolana. Sono intervenuti gli uomini dell’antincendio boschivo del Corpo volontari Presolana per domare le fiamme che si sono sviluppate lungo i prati scoscesi. Intervenuto anche l’elicottero della Regione Lombardia, con il quale sono stati effettuati sei lanci di acqua dall’alto. Fortunatamente non sono stati riportati feriti nell’incidente.

