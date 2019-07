Maltempo, forti temporali in atto tra Puglia e Calabria con temperature di +35-38°C [LIVE]

Intensi temporali si stanno abbattendo sul Sud Italia, in particolare su Puglia e Basilicata. Tra la stessa Puglia e la Calabria si registrano anche le temperature più alte per le regioni meridionali. Segnaliamo +38°C a Luzzi, +37°C a Taurisano, Cosenza, Bisignano, Castrovillari, Capraia e Limite, +36°C a Roma, Firenze, Orvieto, Quarrata, Marsciano, Montale, Fontana Liri, Cropalati, Dipignano, Rende, Cerignola, Nardò, +35°C a Foggia, Gallipoli, Tuglie, Castellammare di Stabia, Guidonia Montecelio, +34°C a Catanzaro, San Pancrazio Salentino, Veglie, +30°C a Brindisi, +29°C a Barletta.

Nelle Murge si stanno concentrando violenti temporali che dalle 13 hanno scaricato 16,2mm di pioggia a Cassano delle Murge. Primi temporali anche in Toscana, Molise e Calabria. Massima attenzione nelle prossime ore quando potrebbero svilupparsi ulteriori temporali in grado di provocare grandine di grandi dimensioni e nubifragi dalle Alpi fino al Sud Italia lungo il versante adriatico.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

