Maltempo, violenti temporali in Val di Fassa: è un disastro, donna travolta e uccisa da un torrente in piena

Violenti temporali si sono abbattuti sulle Dolomiti, come mostrano le immagini del video in fondo all’articolo. A seguito di un’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa, in Trentino, una donna risultava dispersa dopo essere stata travolta dall’improvviso ingrossamento del rio dovuto al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua. Alla tragedia ha assistito impotente il marito. In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco, con personale del nucleo sommozzatori che ha successivamente rinvenuto il corpo della donna qualche decina di metri più a valle rispetto al luogo segnalato.