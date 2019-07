Maltempo, tornado a Fiumicino: la vittima è Noemi Magni, era uscita per comprare le sigarette

La giovane morta a causa del tornado la notte scorsa nella zona di via Coccia di Morto, a due passi dalla pista dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, è Noemi Magni, 27enne, figlia di Franco Magni, il proprietario del CoCo Bongo Beach, a Focene. La ragazza era uscita per comprare le sigarette.

“La violenza della tromba d’aria ha sollevato la sua auto, sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica sfondando la staccionata della pista ciclabile e, infine, contro la rete dell’area aeroportuale,” ha spiegato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Noemi la conoscevo di vista, era una ragazza molto laboriosa, parlava quattro lingue,” ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco Montino che in mattinata, vicino all’ambulanza, ha voluto immediatamente testimoniare la sua vicinanza a Franco Magni.