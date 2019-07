Maltempo Toscana: oltre 300 interventi in 24 ore per risolvere le criticità nei territori di Grosseto e Siena

Oltre 300 interventi in 24 ore per ripristinare impianti e reti danneggiati dal maltempo. È stata una domenica di lavoro intenso per le squadre dell’Acquedotto del Fiora, impegnate a risolvere numerose criticità causate dagli eccezionali fenomeni atmosferici abbattutisi sui territori di Grosseto e Siena. Grazie agli interventi, andati avanti fino alla tarda serata, i servizi sono stati ripristinati; oggi sono in corso verifiche e pulizie sulle reti fognarie e controlli e pulizie su serbatoi e pompe. Sempre oggi è stata ripristinata l’alimentazione elettrica ad alcuni impianti nei comuni di Semproniano, Sorano, Scansano, nel Grossetano. E’ inoltre continuato il lavoro ad Abbadia San Salvatore (Siena), dove si è registrata la situazione più grave, oggi è stato fatto ripristinato il tubo che collega Acqua Gialla con la galleria 11 e via di Seggiano, strappato in due punti. Sono anche in corso interventi per ripristinare il sollevamento a servizio della vetta dell’Amiata, interessato da problemi sulla rete elettrica.