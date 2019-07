Maltempo Toscana: ad Abbadia San Salvatore “un evento come mai si era visto”

“Un evento come mai si era visto, con danni ingenti ma grazie alla forza dei miei cittadini e ai volontari, stiamo tornando alla normalità“: lo ha dichiarato il sindaco di Abbadia San Salvatore (Siena), Fabrizio Tondi, riferendosi all’ondata di maltempo che ha colpito nella notte di sabato il borgo senese sul Monte Amiata.

Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco, alcune zone sono rimaste completamente senza energia elettrica per 2 giorni.

Una grande quantità di acqua e fango si è riversata per le strade: le auto parcheggiate sono state spazzate via, allagate cantine, negozi e garage.