Maltempo in Toscana: ad Arezzo allagamenti in negozi, cantine e antica pieve

Situazione pesante ad Arezzo a causa del nubifragio che ha colpito la città. Particolarmente critica la situazione nel centro dove alcuni negozi e scantinati sono allagati. Disagi anche in via Romana e in via Piero della Francesca dove i vigili urbani invitano alla prudenza per gli allagamenti in strada. In zona Giotto i tombini sono stati innalzati dall’acqua uscita dalla rete fognaria. Allagamenti in alcuni garage e scantinati anche in zona stadio. Chiusi i sottopassi di via Vittorio Veneto e via Arno con un’auto rimasta in panne. Allagata l’antica pieve del Bagnoro ad Arezzo. In provincia, sulla Sr 71 frane e allagamenti hanno costretto la polizia locale a deviare il traffico verso la Valdichiana e Perugia. Nei comuni di Castiglion Fiorentino e Monte San Savino strade allagate e disagi per la grandine. Al momento restano da evadere ancora circa 70 interventi. In supporto alle squadre del comando dei vigili del fuoco di Arezzo si stanno dirigendo nelle zone colpite dal Maltempo anche 7 unita’ e 3 mezzi provenienti dal comando di Prato e 2 unita’ e 1 mezzo dal comando di Siena. Qualche disservizio a macchia di leopardo nell’Aretino, e anche nel Fiorentino, per l’energia elettrica: Enel spiega che sono in corso gli interventi.