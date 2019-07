Maltempo Toscana: dalla Regione 1 milione di euro per i territori colpiti

Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento della Regione Toscana in seguito al maltempo che ha colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale. La somma, prevista da un’apposita delibera, va a finanziare gli interventi di emergenza messi in atto dalle Amministrazioni provinciali interessate e dai Comuni, 18 quelli coinvolti direttamente. Si tratta principalmente di spese di soccorso della popolazione e di interventi di ripristino urgente della viabilità, spiega una nota, ma anche di interventi su edifici pubblici danneggiati durante i gravosi eventi meteorologici avvenuti. Il contributo regionale, che viene erogato ai sensi della legge regionale di protezione civile, copre oltre tre quarti delle spese affrontate durante gli eventi, e garantisce un supporto più alto ai comuni definiti come svantaggiati o particolarmente svantaggiati. Alla delibera seguirà il conseguente decreto di approvazione del piano degli interventi e la contestuale erogazione del contributo regionale.