Maltempo in Toscana: violenti temporali, vento forte e allagamenti tra Livorno e Pisa

Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container.

Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti temporali che si sono abbattuti in diverse zone prima dell’alba: le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per allagamenti e per la rimozione dei detriti dalle strade.

Le precipitazioni più intense si sono registrate a Filettole, nel Comune di Vecchiano (Pisa) e, in Valdera, nel Comune di Casciana Terme Lari e in località La Sterza, vicino a Lajatico.

Nel Pisano le forti raffiche di vento hanno abbattuto alcune piante che hanno invaso la sede stradale determinando disagi alla circolazione.

In Toscana, sulla costa e nell’area centro-settentrionale, è in vigore oggi un’allerta meteo codice giallo.