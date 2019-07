Maltempo: traffico ferroviario rallentato tra Roma Tiburtina e Orte

Le forti e insistenti perturbazioni atmosferiche che dalla notte hanno interessato il Lazio stanno provocando rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Roma Tiburtina e Orte, linea direttissima, sia in direzione Firenze sia verso Roma. Lo comunica Rfi in una nota. Dalle 15,35 parte del traffico ferroviario programmato in partenza dalla Capitale verso Firenze e viceversa e’ istradato sulla linea convenzionale Roma-Orte, la cosiddetta Lenta. I treni in viaggio stanno, al momento, registrando ritardi fino a 50 minuti. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalita’ dell’infrastruttura ferroviaria.