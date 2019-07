Forte maltempo in Trentino: temporale, grandine e allagamenti 

Forti piogge in Trentino nel primo pomeriggio, con grandinate e vento che hanno causato allagamenti, disagi alla viabilità e qualche danno alla vegetazione. Sui social molto utenti hanno diffuso le foto del temporale. In valle di Non i chicchi di grandine hanno danneggiato i frutteti nella zona di Sanzeno. Danni alle coltivazioni in val Giudicarie. A Trento sud l’acquazzone e’ stato tanto intenso da provocare una pozzanghera al piano terra dell’ospedale Santa Chiara. Allagamenti anche al magazzino centrale dell’Azienda sanitaria, in viale Verona, e al parcheggio dei Poliambulatori in via Degasperi.