Maltempo, forti temporali in Veneto: grandinata furiosa su Mestre, sospeso l’Home Venice Festival [FOTO e VIDEO]

Una serie di grandinate di notevole intensita’, ma di breve durata, si e’ verificata nel pomeriggio in varie localita’ del Veneto, tra le province di Treviso e Venezia in particolare. Disagi ovunque, con interventi legati alla caduta dei chicchi, ma finora non di rilievo. Mestre tra le località più colpite: la temperatura è crollata agli attuali +17°C! L’ondata di vento e grandine ha costretto gli organizzatori a sospendere intorno alle ore 18.30 le esibizioni all'”Home Venice Festival”, in corso al parco di san Giuliano a Mestre, quindi il programma e’ ripreso con il miglioramento del meteo.