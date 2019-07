Maltempo, vento forte e fulmini in Alto Adige: raffiche a 114 km/h e oltre 4mila saette

Forti raffiche di vento si sono registrate in Alto Adige: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l’area per alberi caduti e danni. La zona più colpita da precipitazioni e forti raffiche è stata la Val d’Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia.

Durante la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 – ha reso noto il meteorologo Dieter Peterlin – venne misurato un valore record relativo alla velocità del vento, che in quell’occasione raggiunse un picco di 120 km/h.

Sabato sera, in Alto Adige, durante i forti temporali in Val d’Ega, il record ha rischiato di essere battuto. Le misurazioni a Nova Ponente hanno registrato venti a 114 km/h, il secondo valore più alto dall’inizio delle misurazioni, nel 2009. In totale – riporta Peterlin – sono caduti 4.400 fulmini.