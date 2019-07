Maltempo: vento e grandine nel foggiano, numerosi danni ai tetti e rami caduti

Vento e forte e grandine si stanno abbattendo su gran parte della provincia di Foggia e, in particolare, sul Gargano. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei vari distaccamenti per alberi caduti e diversi allagamenti. Le zone piu’ colpite sono Manfredonia, Mattinata ma anche San Marco in Lamis. A Torre Mileto, frazione di San Nicandro Garganico, i pompieri e squadre della protezione civile sono intervenuti per diversi rami di alberi spezzati e per il forte vento che ha danneggiato i tetti di numerosi fabbricati. Difficile la circolazione stradale sulla provinciale 48, tra Torre Mileto e San Nicandro Garganico per un albero caduto che ha invaso parzialmente una delle carreggiate; stessa situazione anche sulla strada a scorrimento veloce tra Lesina e Vico del Gargano. La protezione civile e le squadre di volontari stanno invece operando in alcune zone della citta’ di San Marco in Lamis. Nei pressi del convento di San Matteo, lungo la statale 272 in direzione Borgo Celano, un albero e’ caduto su un palo della luce mentre numerose tegole sono cadute da abitazioni nel centro storico.