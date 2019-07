Maltempo: violento temporale a Trento e in valle Adige 

Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Trento e in tutta la valle dell’Adige con numerose chiamate ai vigili del fuoco, in particolare per le piante d’alto fusto cadute per le strade, come hanno documentato le immagini della Tgr Rai. Danni sono segnalati anche in altre zone dell’Alto Adige, da Egna a Ora, da Termeno a Cortaccia, lungo la via del vino: sono segnali non soltanto alberi caduti, con strade temporaneamente bloccate e auto centrate da rami crollati, ma anche cantine allagate e blackout. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Danni anche in val d’Ega, a Nuova Ponente. E il maltempo ha colpito anche gran parte del Veneto, non solo la provincia di Belluno, vicina alle montagna, ma anche il trevigiano e il litorale veneziano.