Manovra: Calenda, ‘sindacati non dovrebbero compiacere Salvini, non bello nè serio’ (2)

(AdnKronos) – “Che vergogna vedere Confindustria, Cgil, Cisl, Uil in processione da Salvini -scrive ancora Calenda su twitter-, nei giorni dello scandalo #Savoinigate che in qualsiasi altro paese avrebbe portato alle dimissioni del Ministro. E per di più con Borghi e Siri di contorno. Brutta scena”. E poi rispondendo a un follower secondo cui “quando un vice premier convoca, il sindacato deve andare”, ribatte: “Ammazza oh ‘quando un vicepremier convoca si deve andare’? Ricordavo una Cgil meno remissiva. Ma erano altri tempi, allora c’era il rischio democratico del Referendum costituzionale”.