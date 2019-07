Ambiente & Salute, nelle Marche spiagge senza filtro: al via la campagna contro i mozziconi di sigarette

Al via la campagna di comunicazione di Regione-Anci-Arpa Marche contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta nelle spiagge marchigiane che si baserà sullo slogan “Dodici anni per degradarsi, un minuto per degradare la spiaggia” e sull’hashtag #spiaggesenzafiltro. Servono, infatti, dai 5 ai 12 anni perché un mozzicone (acetato di cellulosa) si distrugga costituendo una fonte di inquinamento per il suolo, oltre che per l’acqua e per i pesci, a causa della fuoriuscita di nicotina e catrame rimasti all’interno del filtro. In Italia ogni anno i 13 milioni di fumatori producono 20 mila tonnellate di mozziconi.

“Serviva un’iniziativa forte e convincente proprio in questo periodo in cui abbiamo assistito sulla nostra pelle cosa può comportare il cambiamento climatico– spiega l’assessore regionale all’Ambiente Angelo Sciapichetti- e a tutti chiediamo di conservare e tutelare la bellezza delle nostre spiagge e dei nostri territori. E’ una delle tante iniziative che stiamo conducendo nell’ottica di un’ educazione ambientale rivolta a costruire una coscienza ambientale a cominciare dai più giovani, ma chiediamo a tutti che si impegnino nella salvaguardia della bellezza“.

Sul fronte ambientale la Regione Marche si accinge anche ad approvare a breve una legge contro l’utilizzo della plastica monouso. “L’impegno da parte delle istituzioni regionali, ma anche dei Comuni, c’è ed è forte e proprio il prossimo 30 luglio sarà esaminata in Consiglio regionale una proposta di legge che contiamo di approvare sulla cosiddetta ‘plastic free’ contro l’utilizzo delle confezioni di plastica monouso– conclude Sciapichetti- Saremo la prima Regione italiana che adotta con legge una normativa europea”. Contestualmente all’avvio della campagna di comunicazione Arpa Marche ha presentato anche una nuova App. “Fornira’ a turisti e cittadini– afferma il direttore generale Giancarlo Marchetti- i dati della balneabilità in tempo reale, il meteo e potrà essere implementata con altre informazioni come i dati sulla qualità dell’aria“.