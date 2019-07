Marina Militare: la nave Scuola Palinuro in sosta a Pantelleria

La sera di giovedì 18 luglio, la nave Scuola Palinuro della Marina Militare sarà ormeggiata nel porto di Pantelleria dove resterà in sosta fino al giorno 20 luglio 2019.

L’unità è impegnata nella 55ª Campagna d’Istruzione ed attualmente sono presenti a bordo gli allievi Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4) della categoria Nocchiere di Porto.

I quarantaquattro frequentatori, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra. Nel solco delle più antiche tradizioni marinaresche, come solo un veliero può trasmettere, avranno l’occasione di cimentarsi con le scienze nautiche, apprenderanno le dinamiche della vita di bordo, i ritmi e le consuetudini marinaresche.

Questa prima esperienza di imbarco rafforzerà il carattere dell’Allievo, consolidandone il senso di responsabilità e stimolandone l’iniziativa nel superamento delle difficoltà tipiche della vita di mare, ma sarà anche un’occasione unica per rafforzare lo spirito di corpo e il senso di appartenenza tipico dei “professionisti del mare”.

In occasione della sosta, il giorno 19 luglio 2019, alle ore 17.00, a bordo di nave Palinuro si terrà un incontro stampa sulla collaborazione tra la Marina Militare e Marevivo Onlus alla presenza di autorità e ospiti di Marevivo. L’ammiraglio di squadra Donato Marzano tratterà, con il direttore generale dell’associazione Dott.ssa Carmen Di Penta, della storia (compiti e responsabilità), dei progetti in corso e futuri e della collaborazione con la Marina Militare e, in particolare, con la Squadra Navale.

Gli appassionati della tradizione velica e i semplici curiosi potranno visitare nave Palinuro il giorno 20 luglio dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Durante le visite a bordo a favore della popolazione, inoltre, su Nave Palinuro sarà esposto il materiale del progetto Leonardo 500.