Marina Militare: principio di incendio sulla Nave Libeccio a La Spezia

Principio di incendio nella notte a bordo di Nave Libeccio, ormeggiata presso la banchina Calderai dell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia. La Squadra di Antincendio di bordo, indossati i dispositivi di protezione individuale, è intervenuta immediatamente localizzando la fonte del fumo nell’atrio della cambusa e delle celle frigo, ed effettuando il primo intervento con l’uso di estintori. Il fumo è stato causato dalla lenta combustione di un tratto di coibentazione, probabilmente dovuto ad alcuni lavori di saldatura effettuati in area nella giornata di ieri.

In via precauzionale sono stati avvisati i Vigili del Fuoco di La Spezia che, giunti a bordo, hanno verificato la sola presenza di fumo. Le operazioni si sono concluse alle ore 03:30, senza alcun danno a persone o a cose.