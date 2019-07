Masso cade da un bosco e finisce su un auto in sosta: ha distrutto l’abitacolo, lo shock dei residenti

E’ accaduto ieri, lunedì 29 luglio, a Tavernola, in località Scaletta. I residenti hanno sentito un rumore forte, improvviso e quando sono andati a vedere cosa fosse accaduto sono rimasti a bocca aperta. Un enorme masso di pietra rotolato giù da un bosco si era infilato nell’abitacolo di una Mercedes, in una zona lungo la strada provinciale 469.

La strada in questione non è nuova a episodi simili. Grazie ai frammenti di roccia sparsi e ai segni della caduta lasciati sul suolo dal masso è stato possibile ricostruire il percorso fatto dalla roccia, e si è appurato che è passato tra due condomini prima di arrivare al parcheggio dove sostava l’auto, fortunatamente senza nessuno al volante.

Il masso ha sfondato il parabrezza per poi cadere nell’abitacolo.

La caduta del masso, non essendo un episodio isolato, ha fatto subito scattare l’allarme in paese. Il consigliere comunale Romeo Lazzaroni, volontario di Protezione civile, ha fatto sapere che ieri è stato effettuato un primo sopralluogo per determinare la gravità della situazione: è possibile che sia necessario un intervento con posa di reti paramassi. Saranno i tecnici specializzati a verificare le condizioni del terreno. La provinciale 469 resta nei piani di Via Tasso infatti sono stati stanziati 300 mila euro: il consigliere delegato Mauro Bonomelli informa che i lavori partiranno tra settembre e ottobre.