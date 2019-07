Maxi yacht affonda al largo della Sardegna: la Guardia Costiera salva sei naufraghi, si indaga sull’accaduto

La Guardia costiera di Cagliari ha soccorso sei naufraghi a causa dell’affondamento dello yacht “Oceans Five” battente bandiera maltese. L’imbarcazione, di 25 metri, partita da La Valletta era diretta a Cagliari. Durante la navigazione, a circa 8 miglia a Sud-Ovest di Capo Carbonara ha subito un avaria al motore e un probabile problema al timone e ha iniziato a imbarcare acqua. Il personale della Sala Operativa del 13° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Cagliari, ricevuto il may day intorno alle17, ha avviato le operazioni di salvataggio, assumendone il coordinamento, e inviando sul punto la motovedetta Cp 320 che ha recuperato le persone a bordo con l’esclusione del comandante che ha tentato ancora di limitare l’ingresso di acqua.

L’equipaggio tratto in salvo è stato accompagnato nel vicino porto di Villasimius, mentre a cura degli ormeggiatori di Cagliari, dei Rimorchiatori Sardi e una società di lavori subacquei hanno tentato di tenere lo yacht in galleggiamento. Le proibitive condizioni meteomarine hanno reso difficili le operazioni e pertanto anche il Comandante è stato costretto ad abbandonare l’unità che, dopo essersi rovesciata a tutt’ora è alla deriva. La Capitaneria di Porto di Cagliari ha avviato un inchiesta per ricostruire i fatti accaduti e ha diffidato il Comandante e la società armatrice a porre in essere tutte le azioni finalizzate al recupero dello scafo.