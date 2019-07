Mercatone Uno: Inps, liquidate richieste Tfr, pagamento entro 15 luglio

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – La Direzione Provinciale di Bologna e l’Agenzia complessa di Imola hanno liquidato tutte le richieste di Tfr, complete di documentazione, presentate dai lavoratori del Mercatone Uno residenti nell’area metropolitana. Il pagamento sarà corrisposto ai lavoratori entro il 15 luglio prossimo. Lo rende noto l’Inps in un comunicato.

E’ stato pienamente mantenuto l’impegno, assunto dalla Direzione di sede, di dare una risposta rapida ed incisiva alle aspettative dei lavoratori in difficoltà.

Gli uffici Inps di Bologna e di Imola hanno già liquidato anche la Cigs del mese di maggio che sarà pagata nella seconda quindicina di luglio, in tempi record se si considera che il decreto del Ministero del lavoro è stato emanato il 26 giugno scorso.