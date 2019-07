Messina: cagnolina appena adottata viene smarrita, ritrovata grazie a trasmissione radiofonica

Notte movimentata su Rai Radio2. Come sempre in diretta c’erano i Lunatici, format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. A un certo punto è arrivata la telefonata di Carmelino, che ha chiesto aiuto allo 063131 raccontando di aver smarrito un cucciolo appena preso dal canile per la nipotina: “Sono disperato, ho regalato un cucciolo di cane preso dal canile alla mia nipotina, ma il cane è scappato perché lei lo ha portato a spasso senza guinzaglio. Siamo a Messina, chiunque abbia visto un cucciolo di Yorkshire ci aiuti. La mia nipotina sta piangendo disperata“. Tam tam di segnalazioni che Arduini e Di Ciancio tramite WhatsApp inviano al ragazzo e dopo un paio d’ore il lieto fine: il cagnolino è stato ritrovato. Anche grazie alle tante persone, una in particolare, che si sono prodigate nel dare informazioni. E in onore della trasmissione “I Lunatici” di Rai Radio2 è stato chiamato Luna.