Meteo Agosto, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: tornano pioggia e fresco al Nord, temperature sopra la media al Sud

In questa seconda metà di luglio, l’Europa è stata alla presa con una violenta ondata di caldo africano che ha interessato anche l’Italia, in particolare il Nord. Tante le città da “bollino rosso” per il caldo nell’ultima settimana e tanti i disagi provocati alla popolazione con temperature intorno ai +40°C. Ora il caldo africano sta iniziando a dissiparsi e molti si augurano una tregua da queste condizioni soffocanti. Ecco cosa ci riserverà il meteo nel prossimo mese con le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 29 luglio al 25 agosto.

29 Luglio – 04 Agosto 2019

Nella prima settimana, caratterizzata da un regime debolmente anticiclonico, non si osservano sostanziali differenze rispetto al clima del periodo tanto per le precipitazioni quanto per il campo termico.

05 – 11 Agosto 2019

Nella seconda settimana prevale una circolazione mediamente occidentale con un regime pluviometrico sopra la media al Nord, nella media al Centro ed al di sotto di essa al Meridione. Le temperature saranno inferiori ai valori attesi al Settentrione, mentre continueranno a permanere nel trend tipico sul settore centrale; torneranno invece sopra la media al Meridione.

12 – 18 Agosto 2019

Nella terza settimana il modello climatologico non evidenzia particolari anomalie di precipitazione e temperatura rispetto ai valori tipici, eccezion fatta per il quadro termico del Sud che, con buona probabilità, continuerà a mantenersi al di sopra della norma.

19 – 25 Agosto 2019

L’ultima settimana non mostra segnali significativi per quanto riguarda i valori cumulati con precipitazioni ovunque nella norma; rispetto ai valori tipici del periodo invece, le temperature tenderanno a manifestare una lieve flessione al Nord, non subiranno variazioni al Centro, mentre permarranno al di sopra del range atteso al Sud.