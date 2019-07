Meteo, è di nuovo allerta per la costa adriatica: rischio di maltempo estremo con venti distruttivi, nubifragi, grandine e tornado

Allerta Meteo – Inizia un altro weekend di forte maltempo sull’Italia, in particolare al Centro-Sud. Una profonda depressione persiste sulla metà orientale dell’Europa con un’onda breve pronunciata sui Balcani occidentali e l’Adriatico. Ad ovest, una dorsale si espande dal Nord Atlantico sull’Europa occidentale e il Mediterraneo meridionale-sudoccidentale. Una piccola ma profonda bassa pressione attraversa la Penisola Iberica.

Le zone MDT/ENH RISKS coprono l’area dell’Adriatico centro-meridionale, incluse Italia orientale, Croazia occidentale, Montenegro meridionale e Albania occidentale per la minaccia di violente tempeste in grado di produrre forti venti, piogge torrenziali/nubifragi, grandine di grandi dimensioni e la minaccia di alcuni tornado/trombe marine. Un fronte freddo si spinge sull’area da nord a sud, iniziando dalle prime ore del mattino sull’Adriatico settentrionale. Mentre si diffonde verso sud durante la giornata, le tempeste si alimenteranno con una moderata instabilità all’interno di un ambiente con uno shear piuttosto alto. È previsto lo sviluppo di tempeste organizzate, incluse alcune supercelle, che creeranno la minaccia per venti distruttivi e grandine di grandi dimensioni. Le tempeste dovrebbero gradualmente aggregarsi in uno o due sistemi più grandi dalle ore pomeridiane sull’Adriatico centrale. Esiste la minaccia di tornado/trombe marine sulle parti meridionali dell’area MDT dove sarà presente una maggiore Storm Relative Helicity. I rischi sono stati estesi verso l’Albania a causa del potenziale per il movimento di un sistema convettivo a mesoscala nelle ore serali.

La zona SLGT RISK copre le aree intorno alle zone MDT/ENH RISKS, incluso Adriatico settentrionale, Italia e Albania, con la minaccia più isolata di forti tempeste in grado di produrre grandine di grandi dimensioni, forti venti e piogge torrenziali.

La zona TSTM RISK copre le aree in cui sono probabili tempeste convettive ma meno intense delle altre zone.

Attenzione, dunque, al maltempo che potrebbe scatenarsi in questo weekend sulla costa adriatica, in un potenziale “remake” di quanto successo pochi giorni fa. Massima attenzione.Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

