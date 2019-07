Meteo, allerta Estofex per il Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi, “non può essere escluso un breve tornado”

Allerta Meteo – Torna a riaffacciarsi il maltempo su alcune zone dell’Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per il Nord Italia, le Alpi orientali e il nord dei Balcani principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Livello 1 per la Spagna nordorientale principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per la Turchia e il Mar Nero orientale principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 anche per Bielorussia e Russia occidentale principalmente per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni e tornado.

Stesso livello per la Finlandia centrale principalmente per nubifragi.

Livello 1 anche per la Scozia principalmente per tornado.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 19 luglio.

Bassi geopotenziali sono presenti sull’Europa orientale, con un intenso vortice dei medi livelli centrato sulla Russia occidentale. Un piccolo vortice sulla Repubblica ceca si muove verso est. Bassi geopotenziali si estendono anche su parti del Mediterraneo, con l’asse di una depressione a onda breve dalla Polonia orientale alla Francia meridionale che si muove verso est nella giornata odierna. Una debole dorsale è posizionata sul sud della Scandinavia davanti ad una depressione nordatlantica. Una forte corrente a getto dei medi livelli è diretta verso La Manica tra la depressione atlantica e una forte dorsale che si estende sulla Penisola Iberica. Ai bassi livelli, un fronte freddo si sposta sul Mediterraneo centrale dove è prevista una debole ciclogenesi mentre la depressione avanza. La Russia nordoccidentale è colpita da un fronte occluso. A nord-ovest di questa bassa pressione, una zona di convergenza si estende sulla Finlandia. L’Europa occidentale è attraversata da un fronte freddo che entra in Germania e Francia.

Nord Italia

A causa della ciclogenesi sul Mediterraneo centrale, un flusso orientale dei bassi livelli evolve sul Nord Italia. I modelli indicano uno strato limite umido e moderati lapse rates, quindi il riscaldamento diurno può determinare un indice CAPE di circa 1000J/Kg. La convergenza dei bassi livelli supporterà l’innesco di ulteriori tempeste durante la giornata, ma un debole deep layer shear ne limiterà l’organizzazione. Previste alcune tempeste più intense a causa dei mutevoli profili del vento ai bassi livelli e del leggero aumento del deep layer shear fino a circa 10m/s, localmente forse anche 15m/s nel pomeriggio-sera. La grandine di grandi dimensioni sarà la minaccia principale, insieme ai nubifragi a causa del lento movimento delle tempeste. Un breve tornado non può essere escluso se la vorticità preesistente è estesa da alcune tempeste.

Alpi orientali e nord dei Balcani

Sono presenti forti lapse rates e masse d’aria dei bassi livelli molto umide con un CAPE previsto intorno a 1000J/Kg. L’energia di inibizione convettiva sarà bassa davanti ai deboli vortici dei medi livelli che si muovono verso est su Nord Italia, Balcani settentrionali, Repubblica Ceca e Slovacchia. Si prevede che le tempeste si formino in reazione alle circolazioni montagna-valle e alle linee di convergenza della brezza marina. Tempeste in lento movimento creeranno la minaccia di nubifragi. Inoltre, il deep layer shear tra 10 e 13m/s potrebbe supportare alcune tempeste meglio organizzate in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che potrebbe colpire il Nord Italia nelle prossime ore. Prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

