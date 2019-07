Meteo, nuova Allerta Estofex: sarà un Sabato estremo con grandine, alluvioni lampo e tornado al Nord/Est

Allerta Meteo – Sarà un sabato 6 luglio di forte maltempo al Nord Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha già emesso i suoi avvisi. In particolare, l’allerta è di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera e parti della Francia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, raffiche di vento da forti a distruttive, nubifragi e sul Nord-Est italiano e la Slovenia occidentale anche per una maggiore minaccia tornado.

Un livello di allerta 1 circonda l’area sopra descritta per simili pericoli ma con probabilità minori.

Livello di allerta 2 anche per la Spagna orientale, principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti raffiche di vento.

Un livello di allerta 1 circonda quest’area per simili pericoli ma con minori probabilità.

Livello 1 per la Svezia meridionale per isolata grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 anche per parti dell’Ucraina orientale principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Stesso livello anche per la Turchia orientale e il nord della Spagna principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide dalle 8 (ora italiana) di domani sabato 6 luglio alle 8 di domenica 7.

Una depressione quasi stazionaria a ovest della Penisola Iberica supporta una dorsale subtropicale sul Mediterraneo centrale, dove prevalgono condizioni calde e umide. Collegati alla zona frontale, numerosi fronti attraversano l’Europa centrale e centro-orientale con ripetute ondate di aria polare che si muovono verso sud. Una massa d’aria molto umida e calda risiede sopra il Mediterraneo e le aree circostanti. In mezzo, un esteso gradiente di umidità/temperatura si evolve dalla Francia alle Alpi e all’Ungheria, dove è prevista una convezione organizzata.

Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria fino a Slovenia, Croazia e Ungheria

Sicuramente il focus principale per forti convezioni risiede in questa estesa fascia dell’Europa centrale. L’umidità più robusta della bassa troposfera è prevista sul Nord Italia. L’umidità sulla Francia sudoccidentale migliora sostanzialmente in risposta ad un vortice ciclonico in indebolimento a ovest del Portogallo e determina venti mutevoli sul sud del Golfo di Biscaglia, che spingono una massa d’aria marina sulla terraferma. Un pronunciato elevated mixed layer sul Mediterraneo occidentale si sposta in direzione nord-est verso le Alpi con valori gradualmente decrescenti. Diffusi indici CAPE di 2000J/Kg evolvono sulla Francia occidentale, sudoccidentale e meridionale e fino a 3000J/Kg sul Nord Italia. La vicinanza della profonda zona frontale spinge il bulk shear a 6km nell’intervallo di 15-20m/s e quindi sono previste multicelle e supercelle organizzate. La maggior parte degli odografi indica una maggiore storm relative helicity a 0-3km dal Nord-Est dell’Italia alla Slovenia.

Il regime di flusso diventa un po’ più disturbato ai livelli inferiori con numerose onde che si muovono verso est. La perturbazione più forte sembra raggiungere l’Europa centrale durante le ore serali e notturne da ovest ed è accompagnata da un fronte freddo in allentamento. Nel Nord Italia, le tempeste sono posizionate in un ambiente che è favorevole a supercelle con grandine di dimensioni grandi e molto grandi, forti raffiche di vento e nubifragi. Mentre la convezione si avvicina al Nord-Est dell’Italia e all’estremo ovest della Slovenia durante le ore serali, evolve il rischio di tornado a causa di forti venti dei bassi livelli. Il livello 2 è stato esteso verso sud per tenere conto anche di un crescente sistema convettivo a mesoscala, che influenzerà anche parti della Croazia durante la notte.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul forte maltempo previsto al Nord nella giornata di domani, sabato 6 luglio. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

