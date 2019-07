Meteo Alto Adige: Giugno torrido, mai così caldo dal 2003

Con un valore di +39,9°C alla stazione di San Martino in Passiria quest’anno si è registrato il secondo giorno più caldo mai registrato nel mese di giugno dall’inizio delle misurazioni meteo in Alto Adige. La minima del mese è stata registrata il 1° giugno alla stazione di Monguelfo con un valore di +3,3°C.

Il mese appena concluso è stato il secondo più caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni nel 1850. Solo nel 2003 i valori erano stati più elevati.

Molti temporali

Nel mese di giugno si sono registrati numerosi temporali di diversa intensità. A Silandro, Bressanone e Vipiteno le piogge sono state intense, mentre a Bolzano, Merano e Brunico è caduta appena metà della pioggia normalmente registrata.

Le previsioni

Da venerdì a oggi i valori non sono cambiati e la soglia dei +40°C non è stata superata. Il valore più elevato rimane quello di +39,9°C registrato in Passiria. Ieri la massima ha fatto registrare valori di “appena” +36°C. Questa settimana però il caldo eccezionale tenderà ad attenuarsi. Oggi il clima resterà caldo e umido, mentre nei prossimi giorni qualche temporale agevolerà l’abbassamento delle temperature.