Meteo Emilia-Romagna: domani allerta per temporali

“Nella giornata di martedì 9 luglio un vortice ciclonico in transito nel Mediterraneo determinerà condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali nelle zone di pianura prossima al Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 9 luglio 2019 fino alle 00:00 del 10 luglio 2019“.

“Allerta gialla per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“