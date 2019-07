Meteo Luglio, le Previsioni: nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia

Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e Lunedì 8 Luglio, quando le temperature raggiungeranno i +40°C in Calabria e Sicilia, ma nei giorni precedenti (soprattutto Sabato 6) farà nuovamente molto caldo al Centro/Nord, con temperature fino a +37/+38°C tra la pianura Padana occidentale e meridionale (Piemonte ed Emilia Romagna), la Toscana, l’Umbria e il Lazio. Attenzione, però, al maltempo che si scatenerà subito dopo, innescato proprio da questo caldo così esagerato: già durante il weekend, e poi nei primi giorni della prossima settimana, violenti temporali colpiranno dapprima le Regioni del Nord, poi anche il resto del Paese. Inizialmente saranno spifferi freschi Mittel-Europei a scatenare furiosi temporali nell’area alpina e padana, con ulteriori nubifragi, grandinate e trombe d’aria, analogamente a quanto già accaduto a più riprese nei giorni scorsi.

La prossima settimana, invece, sarà una vera e propria perturbazione (di origine atlantica) ad attraversare l’Italia da nord/ovest verso sud/est, determinando da Martedì 9 in poi un brusco calo delle temperature in tutto il Paese con fenomeni di maltempo, piogge e temporali (per la prima volta dopo molto tempo) anche al Centro/Sud.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

