Meteo Luglio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: Estate in pausa, maltempo e temperature sotto la media anche la prossima settimana

Sta iniziando un weekend di forte maltempo al Centro-Sud dopo i fenomeni estremi di metà settimana che hanno messo in ginocchio buona parte della costa adriatica. Siamo a metà luglio ma non sembra affatto estate sulle regioni centro-meridionali, che nelle prossime ore potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità, come venti distruttivi, nubifragi, grandine e persino tornado.

E anche per la prossima settimana, il maltempo terrà stretta la sua morsa sull’Italia. Al momento l’estate sembra essersi presa una pausa. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 15 luglio all’11 agosto.

15 – 21 Luglio 2019

L’area centrale mediterranea viene interessata da un campo depressionario centrato sull’Europa orientale. La relativa frequenza di transienti comporterà quindi una distribuzione diffusa con cumulate complessive superiori alla media su tutto il Paese ed un campo termico prevalentemente sotto norma.

22 – 28 Luglio 2019

L’Italia risente, seppur marginalmente, di un’area di alta pressione atlantica con correnti più secche e giornate più stabili. Le precipitazioni risultano nella norma, ad eccezione delle aree appenniniche del Centro-Sud. Per quanto riguarda le temperature, queste tendono ad aumentare sull’arco alpino, ed a rimanere in linea con le medie del periodo sul resto del Paese a causa dell’ingresso di correnti da est.

29 Luglio – 04 Agosto 2019

Nella terza settimana non si osservano sostanziali differenze rispetto al clima, sia per quanto riguarda il campo termico che per le precipitazioni. La tendenza è quindi per un regime pluviometrico e termico in linea con il periodo indicato.

05 – 11 Agosto 2019

Nessun sostanziale cambiamento nell’ultima settimana, con conseguenti regimi pluviometrici e termici nella media del periodo su tutto il Paese.