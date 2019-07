Meteo Luglio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: dalla prossima settimana torna il maltempo su tutta Italia, temperature sotto la media fino al 21

Dopo un mese di giugno classificatosi come il più caldo mai registrato nella storia e con 3°C in più rispetto alla media in Europa, la situazione sembra prendere una piega totalmente diversa a luglio. Dopo un weekend di maltempo estremo sul Nord-Est, con il rischio di tornado, grandine, vento e nubifragi, per i quali Estofex ha emesso una pesantissima allerta, anche la prossima settimana inizierà all’insegna del maltempo. Questa volta, però, ad essere interessato sarà tutto il Paese, che sperimenterà anche temperature inferiori alla media fino al 21 luglio. Clamoroso ribaltone dell’estate, dunque. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dall’8 luglio al 4 agosto.

08 – 14 Luglio 2019

La presenza di un’area depressionaria tra il Mare del Nord e la Russia, in abbassamento di latitudine nel corso della settimana, comporta sulle nostre regioni un flusso di prevalente provenienza occidentale. Conseguentemente le precipitazioni, in prevalenza convettive, risultano superiori alla norma del periodo su tutto il Paese, con cumulate più abbondanti lungo le aree appenniniche adriatiche. Il campo termico mostra valori sotto la media del periodo diffusamente su gran parte del Paese, ad eccezione delle Isole Maggiori dove le temperature risultano in linea o lievemente sopra la media.

15 – 21 Luglio 2019

L’Italia verrà ancora interessata, seppur marginalmente, da un campo depressionario centrato su gran parte dell’Europa orientale. Le precipitazioni risultano ancora superiori alla media su tutto il territorio, sebbene con valori non elevati come nella settimana precedente. Per quanto riguarda le temperature continua il trend negativo con valori sotto la media.

22 – 28 Luglio 2019

Nella terza settimana si ha una distribuzione delle precipitazioni quasi uniforme su tutto il territorio, ed il campo termico risulta prevalentemente nella norma, mostrando dei valori superiori alla media del periodo solamente sulla Sicilia.

29 Luglio – 04 Agosto 2019

Nessun sostanziale cambiamento nell’ultima settimana con i valori pluviometrici e termici che nel complesso si attestano in linea con le medie del periodo.