Meteo, maltempo al Nord Italia: fulmini e allagamenti in Piemonte e Trentino Alto Adige, danni e disagi

A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino Alto Adige e Piemonte.

In Trentino, il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve e anche a qualche abitazione privata, dove sono stati danneggiati alcuni dispositivi elettronici.

Maltempo in Alto Adige: ieri sera registrati 14mila fulmini

Ondata di maltempo ieri sera in Alto Adige: nell’area, durante i temporali, sono stati registrati 14mila fulmini.

Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha riferito che si tratta del valore più alto dall’inizio delle rilevazioni nel 2007.

I vigili del fuoco hanno risposto a numerose richieste di soccorso (circa un centinaio, una ventina solo a Bolzano) per alberi caduti e cantine e garage allagati.

Temporali sulle montagne del Piemonte

Un temporale ha colpito la scorsa notte l’area a ridosso del Monviso, nelle valli Po e Infernotto.

In pochi minuti sono caduti circa 20 millimetri di pioggia.

Nella zona di Bagnolo Piemonte si sono registrati allagamenti.