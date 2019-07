Meteo, nubifragi a Massa-Carrara: “Rimanete in casa e non mettetevi in auto”

Temporali con conseguenti allagamenti si sono registrati nella zona di Massa–Carrara: questa mattina nel centro storico di Massa il tronco di una grossa pianta si è spezzato, crollando vicino al Teatro Guglielmi. Non si registrano feriti. Sono in corso interventi dei vigili del fuoco per la rimozione dell’albero, e di altre piante e rami caduti sulle strade. Si segnalano anche sottopassi allagati e blackout elettrici in varie zone.

Nubifragi anche a Carrara, il sindaco Francesco De Pasquale ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: “Visto l’improvviso nubifragio si raccomanda la popolazione di rimanere a casa e di non mettersi in auto. Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile sta monitorando la situazione“.