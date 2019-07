Cos’è il mewing, l’ultima tendenza che promette di rimodellare il viso lavorando solo sulla posizione della lingua

Un’insolita tecnica che pretende di cambiare la forma della mascella senza alcun intervento chirurgico è diventata molto popolare in rete. Il mewing è una tecnica che promette di aiutare ad “ottenere il pieno potenziale genetico” delle caratteristiche facciali di una persona cambiando la posizione della lingua e dei denti. Ci sono centinaia di video dedicati all’argomento in rete, con le persone che condividono online foto del “prima” e del “dopo” dei loro progressi.

Creata da un dentista britannico, il Dott. Mike Mew, si ritiene che la posizione della lingua possa aiutare a definire la mascella e allineare i denti superiori e inferiori, soprattutto se sono storti. Mew sostiene che il mewing è stato creato per migliorare la salute piuttosto che per ragioni cosmetiche, nonostante ammette che “siano sinonimi e quindi ampiamente la stessa cosa”. Secondo la teoria, avere la corretta postura di lingua, mascella e collo può aiutare a migliorare i problemi alla mandibola, i dolori ai muscoli della bocca e l’apnea notturna, un disturbo caratterizzato da pause nella respirazioni o periodi di respiro debole durante il sonno. La tecnica implica il lavoro sulla posizione della lingua e dei denti quando la bocca è chiusa, spingendo la lingua in alto verso il palato e stringendo i molari.

Mew, che dal 2016 ha postato oltre 600 video su questo argomento, suggerisce che anche respirare con il naso e masticare i cibi più forte potrebbe aiutare a definire la mascella mentre “allena il viso”. Il dottore consiglia anche di masticare il cibo fino a ridurlo in poltiglia come modo per ridefinire il volto. Suggerisce di sviluppare l’abitudine di tenere la bocca chiusa in maniera corretta e di mantenere i denti stretti, avvisando che potrebbero servire anni prima di vedere un cambiamento. “Sono qui per proporre un punto molto controverso, dicendo che poche persone nel mondo moderno hanno acquisito il pieno potenziale genetico del loro sviluppo facciale”, ha dichiarato Mew a Vice. Ma questa attitudine e i suoi post lo hanno portato all’espulsione dalla British Orthodontic Society, che sostiene che “le sue dichiarazioni sui social media hanno fuorviato o hanno il potenziale di fuorviare i pazienti e il pubblico”.

Una veloce ricerca sul mewing su YouTube fa apparire migliaia di risultati. Molti utenti dichiarano di farlo da tutta la vita e di avere migliori strutture facciali. Gli utenti cercano consigli su come ottenere quelle espressioni facciali che tanto desiderano, come occhi “allungati” o a mandorla, zigomi più pronunciati e mascelle più definite. La posizione della lingua sull’osso mascellare apparentemente lo rende malleabile, cambiando quindi la forma del viso. Coloro che seguono questa tecnica devono aderire anche ad altre abitudini, come una tecnica di deglutizione e l’utilizzo di gomme da masticare per rafforzare i muscoli della mascella.

Esistono anche molte persone scettiche nei confronti di questa tecnica che sostengono che i suoi benefici devono ancora essere dimostrati dalla scienza. Per altri, invece, il mewing potrebbe rappresentare la strada verso una nuova ossessione.