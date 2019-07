Migranti: caso Alex, terminato dopo nove ore interrogatorio deputato Palazzotto

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – E’ terminato solo poco dopo le 19.30, dopo oltre nove ore, l’interrogatorio di Erasmo Palazzotto, deputato Leu e capo missione del veliero Alex di Mediterranea. L’interrogatorio, iniziato ieri mattina, er stato sospeso dopo sei ore, ed è ripreso stamattina per concludersi in serata. Palazzotto, che è stato interrogato dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dal Pm Gianluca Caputo, è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza, resistenza e violenza a nave da guerra.